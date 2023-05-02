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В Свердловской области с 3 по 7 мая ожидается аномально жаркая погода

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Свердловской области на этой неделе ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры будут на семь градусов выше нормы, сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«3-7 мая на юге Свердловской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более», — говорится в сообщении.

Кроме этого, 2-3 мая местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Напомним, что с 15 апреля на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. В Екатеринбурге по решению главы города Алексея Орлова повышенные меры безопасности введены с 8 апреля.

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