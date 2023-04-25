В Свердловской области 2 и 3 мая ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Свердловской области в ближайшие два дня ожидается высокая пожарная опасность. Метеорологическое предупреждение опубликовано на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«2-3 мая местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.



Напомним, что особый противопожарный режим на территории Свердловской области действует с 15 апреля. В Екатеринбурге по решению главы города Алексея Орлова повышенные меры безопасности начали действовать с 8 апреля.