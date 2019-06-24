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Вчера, 18:01

В Свердловской области 26 и 27 апреля ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В Свердловской области в ближайшие два дня ожидается высокая пожарная опасность. Метеорологическое предупреждение опубликовано на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«26-27 апреля в отдельных районах Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

Напомним, что особый противопожарный режим на территории Свердловской области действует с 15 апреля. В Екатеринбурге по решению главы города Алексея Орлова повышенные меры безопасности начали действовать с 8 апреля.

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