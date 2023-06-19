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Вчера, 16:26

В Свердловской области с 23 по 25 июня ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. Метеорологическое предупреждение опубликовано на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«23-25 июня в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 22 июня все лесные пожары на территории Среднего Урала ликвидированы. Тем не менее на территории региона по-прежнему действует особый противопожарный режим, введенный по указу губернатора Евгения Куйвашева.

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