В Свердловской области в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается аномально жаркая погода и грозы. Об ...03.05.2023 В Свердловской области с 3 по 7 мая ожидается аномально жаркая погода
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Свердловской области на этой неделе ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточные ...23.08.2021 Синоптики прогнозируют на Среднем Урале сильную жару и грозы
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2021. В Свердловской области местами в ближайшие дни ожидается аномально жаркая погода и ...15.02.2021 Синоптики прогнозируют на Среднем Урале морозы в течение недели
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. В Свердловской области в течение всей недели ожидается аномально холодная погода с ...29.12.2020 Синоптики прогнозируют аномальные холода на Среднем Урале в новогоднюю ночь
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2020. В Свердловской области, по прогнозам синоптиков, ожидается аномально холодная погода с ...