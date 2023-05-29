В Свердловской области в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. В Свердловской области в ближайшие дни прогнозируются аномально холодная погода и сильный мороз. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



«6-10 декабря в Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17 градусов», — говорится в сообщении.



При этом местами на территории региона прогнозируется сильный мороз с минимальной температурой воздуха минус 40 градусов.