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В Свердловской области в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. В Свердловской области в ближайшие дни прогнозируются аномально холодная погода и сильный мороз. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

«6-10 декабря в Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17 градусов», — говорится в сообщении.

При этом местами на территории региона прогнозируется сильный мороз с минимальной температурой воздуха минус 40 градусов.
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