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На участке трассы Богданович — Сухой Лог ввели ограничения для грузового и пассажирского транспорта

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Госавтоинспекция Свердловской области уведомляет о введении частичного ограничения движения транспорта для грузового и пассажирского транспорта с 1-го по 12-й км на автодороге Богданович — Сухой Лог.

«Ограничения вводятся в связи с неудовлетворительными дорожными условиями, а именно наличием зимней скользкости на проезжей части. Экипажи ДПС патрулируют трассы региона, принимают меры по обеспечению безопасности дорожного движения», — сообщается в официальном Telegram-канале регионального Управления ГИБДД

Также ранее ГИБДД ввела ограничения для пассажирского транспорта с 1-го по 5-й км на подъезде к Кировграду от автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.
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