Движение транспорта на участке трассы Богданович — Сухой Лог полностью восстановлено

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На участке трассы Богданович — Сухой Лог ввели ограничения для грузового и пассажирского транспорта

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Госавтоинспекция Свердловской области уведомляет о введении частичного ограничения ...

ГИБДД ввела ограничения для пассажирского транспорта на подъезде к Кировграду от автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В Свердловской области введено ограничение движения пассажирского транспорта с 1-го по ...

На участке трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург ограничили движение транспорта из-за ухудшения погодных условий

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. На федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург со 160 по 352 км (от Красноуфимского ...

На автодороге Ачит — Месягутово в Свердловской области сняли ограничение движения транспорта

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В Свердловской области восстановили движение транспорта на автодороге Ачит — Месягутово ...

В Челябинской области начался ремонт участка федеральной трассы М-5 «Урал»

УрБК, Челябинск, 12.04.2023. В Челябинской области началась реконструкция участка с 1565 по 1576 км федеральной ...