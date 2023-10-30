Движение транспорта на участке трассы Богданович — Сухой Лог полностью восстановлено

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Госавтоинспекция Свердловской области уведомляет о введении частичного ограничения ...Сегодня, 12:43 ГИБДД ввела ограничения для пассажирского транспорта на подъезде к Кировграду от автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В Свердловской области введено ограничение движения пассажирского транспорта с 1-го по ...30.10.2023 На участке трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург ограничили движение транспорта из-за ухудшения погодных условий
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. На федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург со 160 по 352 км (от Красноуфимского ...26.10.2023 На автодороге Ачит — Месягутово в Свердловской области сняли ограничение движения транспорта
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В Свердловской области восстановили движение транспорта на автодороге Ачит — Месягутово ...12.04.2023 В Челябинской области начался ремонт участка федеральной трассы М-5 «Урал»
УрБК, Челябинск, 12.04.2023. В Челябинской области началась реконструкция участка с 1565 по 1576 км федеральной ...