В Нижних Сергах из-за неубранного снега ограничено движение общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Нижних Сергах из-за неубранного снега ограничено движение общественного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.



«На территории города Нижние Серги введено ограничение в движении маршрутных транспортных средств, в связи с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети в зимний период. До приведения в соответствие улично-дорожной сети, нормативным документам», — предупреждает ведомство.



Уточним, что накануне по схожим причинам был закрыт южный подъезд к Нижнему Тагилу. Но к вечеру участок был убран и вновь стал доступен для водителей.