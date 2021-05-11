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Вчера, 09:21

В Нижних Сергах из-за неубранного снега ограничено движение общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Нижних Сергах из-за неубранного снега ограничено движение общественного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.

«На территории города Нижние Серги введено ограничение в движении маршрутных транспортных средств, в связи с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети в зимний период. До приведения в соответствие улично-дорожной сети, нормативным документам», — предупреждает ведомство.

Уточним, что накануне по схожим причинам был закрыт южный подъезд к Нижнему Тагилу. Но к вечеру участок был убран и вновь стал доступен для водителей.

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