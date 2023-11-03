ГИБДД ввела временные ограничения на трассе от поселка Арти до дороги Пермь — Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Госавтоинспекция ввела временные ограничения для грузового и пассажирского транспорта на трассе от поселка Арти до дороги Пермь — Екатеринбург из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления ГИБДД по Свердловской области.



Ограничения применяются на следующих участках: Нижние Серги — Михайловск — Арти (со 2 по 69 км), обход города Нижние Серги с 0 по 18 км, подъезд к Нижним Сергам с 0 по 18 км от трассы Пермь — Екатеринбург.



Ограничения будут сняты после приведения данных участков автодорог в состояние, соответствующее нормативным требованиям о безопасности.