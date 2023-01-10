Восстановлено автомобильное движение на участке дороги в направлении «Екатеринбург — Серов» в районе Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. В направлении «Екатеринбург — Серов» открыто движение на участке автодороги «Южный подъезд» от улицы Садоводов до поселка Старатель. Об сообщается в Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.



Также очищена трасса «Камышлов — Сухой Лог», и водители вновь смогут проехать по участку с 14 по 37 километр.



Представители Госавтоинспекции напоминают о соблюдении правил нахождения на дороге, контроле управления скоростным режимом автомобиля, а также о том, что при выезде важно учитывать погодные условия.