УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
10.01.2023

Восстановлено автомобильное движение на участке дороги в направлении «Екатеринбург — Серов» в районе Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. В направлении «Екатеринбург — Серов» открыто движение на участке автодороги «Южный подъезд» от улицы Садоводов до поселка Старатель. Об сообщается в Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.

Также очищена трасса «Камышлов — Сухой Лог», и водители вновь смогут проехать по участку с 14 по 37 километр.

Представители Госавтоинспекции напоминают о соблюдении правил нахождения на дороге, контроле управления скоростным режимом автомобиля, а также о том, что при выезде важно учитывать погодные условия.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.01.2023 Для очистки от снега перекрыт участок автодороги в направлении «Екатеринбург — Серов» в районе Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. На территории Нижнего Тагила в направлении «Екатеринбург — Серов» из-за недостатков ...

18.05.2021 ГИБДД закрыла движение на участке трассы «Екатеринбург — Тюмень» из-за лесного пожара

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Движение транспорта на трассе «Екатеринбург — Тюмень» в районе города Камышлов закрыто ...

21.12.2020 В Свердловской области установили 19 камер фотофиксаций нарушения ПДД

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2020. В Свердловской области установили 19 новых комплексов фотофиксации нарушений ПДД, ...

15.03.2019 В Свердловской области из-за снегопада ограничили движение междугороднего транспорта

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2019. В ряде городов Среднего Урала из-за неблагоприятных погодных условий ограничено ...

23.10.2013 ГИБДД зафиксировала на трассе Екатеринбург — Серов по шесть нарушений в минуту

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2013. Сотрудники ГИБДД в ходе массовой проверки соблюдения скоростного режима на автодороге ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег
Архив новостей
Январь 2023 (107)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18