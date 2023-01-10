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10.01.2023

Для очистки от снега перекрыт участок автодороги в направлении «Екатеринбург — Серов» в районе Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. На территории Нижнего Тагила в направлении «Екатеринбург — Серов» из-за недостатков зимнего содержания перекрыт участок дороги Южный подъезд от улицы Садоводов до поселка Старатель. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.

Также временно невозможно будет проехать с 14 по 37 километр по трассе «Камышлов — Сухой Лог». Как информирует Госавтоинспекция, ограничения введены на период уборки дорог от снега.

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