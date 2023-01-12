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12.01.2023

В Нижних Сергах восстановлено движение общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. В Нижних Сергах вновь открыт проезд для общественного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.

На данный момент автомобильная дорожная сеть очищена от снега и соответствует нормативным показателям.

Напомним, что ранее в связи с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети в зимний период движение транспорта в городе Нижние Серги было ограничено.

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