В Нижних Сергах восстановлено движение общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. В Нижних Сергах вновь открыт проезд для общественного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.
На данный момент автомобильная дорожная сеть очищена от снега и соответствует нормативным показателям.
Напомним, что ранее в связи с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети в зимний период движение транспорта в городе Нижние Серги было ограничено.
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