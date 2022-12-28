На развитие коммунальной сферы Нижнесергинского муниципального района дополнительно выделено 669,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил увеличение на 669,4 млн руб. финансирования комплексной программы развития Нижнесергинского муниципального района Свердловской области» на 2020-2025 годы. В новой редакции расходы составят свыше 4,3 млрд руб., сообщает департамент информполитики региона.



Дополнительное финансирование выделено на развитие коммунальной сферы поселков Атиг, Дружинино, сел Первомайское и Аракаево, где продолжится работа по газоснабжению, модернизации теплотрассы и холодного водоснабжения, котельного оборудования.



Также программа позволяет поднять расходы на комплексное благоустройство общественных территорий в городском поселении Верхние Серги и Михайловском муниципальном образовании, где планируется провести реконструкцию мостового перехода через реку Заставка в городе Нижние Серги.



Дополнительные средства предусмотрены не только на развитие промышленности и предпринимательства, но и на помощь молодым семьям в приобретении жилья.



По данным министерства инвестиций и развития Свердловской области, всего с 2020 года в развитие Нижнесергинского муниципального района вложено порядка 2,8 млрд руб., благодаря чему были модернизированы инженерные сети, уличное освещение, началось строительство блочно-модульной котельной, газопровода, очистных сооружений и был сделан капитальный ремонт гидротехнических сооружений.



Проведено комплексное благоустройство центральной площади в городе Нижние Серги, парка Победы и сквера «Композиция лета» в Михайловске, парка Культуры и отдыха в селе Первомайское, «Введенской площади» в поселке городского типа Верхние Серги. Построен Дом культуры в рабочем поселке Дружинино, проводится капитальный и текущий ремонт дорог.



Напомним, что программа развития Нижнесергинского муниципального района была оперативно разработана в 2020 году по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и способствовала ускоренному восстановлению отраслей, пострадавших от разлива реки, а также стала дополнительным импульсом к территориальному развитию.