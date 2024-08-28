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Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Два человека пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля Kia и пассажирского автобуса «ПАЗ» на перекрестке улиц Новинской и Титова в Екатеринбурге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской Госавтоинспекции.

Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Екатеринбурге
Фото из официального Telegram-канала Госавтоинспекции Екатеринбурга

По предварительным данным, водитель иномарки при повороте налево не предоставил преимущество пассажирскому транспорту, ехавшему по маршруту № 52 «Елизавет — Академический».

Согласно результатам проведенного освидетельствования, оба водителя трезвы. По факту происшествия полиция проводит проверку.
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