Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Екатеринбурге

Фото из официального Telegram-канала Госавтоинспекции Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Два человека пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля Kia и пассажирского автобуса «ПАЗ» на перекрестке улиц Новинской и Титова в Екатеринбурге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской Госавтоинспекции.По предварительным данным, водитель иномарки при повороте налево не предоставил преимущество пассажирскому транспорту, ехавшему по маршруту № 52 «Елизавет — Академический».Согласно результатам проведенного освидетельствования, оба водителя трезвы. По факту происшествия полиция проводит проверку.