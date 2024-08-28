Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2024. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел возбудить ...27.08.2024 В Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова пассажирский автобус врезался в дерево
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2024. В Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова пассажирский автобус Isuzu, ...14.08.2024 Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса и Volkswagen Golf на 7 км автодороги «Первоуральск — Шаля»
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на 7 км автодороги ...29.11.2023 В результате столкновения автобуса и легковой машины на Серовском тракте погибли четыре человека
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. 29 ноября на 208 км трассы Екатеринбург — Серов автомобиль Renault врезался в ...07.11.2023 В Екатеринбурге в результате аварии с участием автобуса и грейдера пострадала пассажирка
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге в районе дома № 51 на улице Краснофлотцев произошло ДТП с участием ...