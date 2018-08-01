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Под Нижним Тагилом междугородный автобус опрокинулся в кювет

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. 28 ноября, около 07.00 по местному времени, на 114 км трассы Екатеринбург — Серов, под Нижним Тагилом, попал в аварию пассажирский междугородный автобус. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Под Нижним Тагилом междугородный автобус опрокинулся в кювет
Фото предоставлено В.Н. Горелых

«Водитель автобуса Golden Dragon, двигавшийся по междугороднему маршруту №506 «Аэропорт Кольцово — Нижний Тагил», не справился с управлением транспортного средства, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием», — отметил Валерий Горелых, добавив, что всего в автобусе находилось 12 пассажиров, и двоим понадобилась медицинская помощь.
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