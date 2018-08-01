Под Нижним Тагилом междугородный автобус опрокинулся в кювет

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. В Каменске-Уральском произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции, ...

В Каменске-Уральском в ДТП попали пассажирский автобус, автомобиль МВД и бетономешалка

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. В Екатеринбурге в связи с внесенными в правила дорожного движения РФ изменениями ...

В Екатеринбурге на восьми участках автодорог введен запрет на движение автобусов

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. Следственный комитет начал проверку в связи с опрокидыванием рейсового автобуса в ...

Следственный комитет начал проверку в связи с опрокидыванием рейсового автобуса в Березовском

16 человек пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов на въезде в Берёзовский со стороны Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2011. Сегодня около 8 часов утра на въезде в Берёзовский со стороны Екатеринбурга столкнулись ...