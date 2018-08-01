Под Нижним Тагилом междугородный автобус опрокинулся в кювет

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. В Каменске-Уральском произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции, ...08.06.2018 В Екатеринбурге на восьми участках автодорог введен запрет на движение автобусов
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. В Екатеринбурге в связи с внесенными в правила дорожного движения РФ изменениями ...25.04.2018 Следственный комитет начал проверку в связи с опрокидыванием рейсового автобуса в Березовском
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. Следственный комитет начал проверку в связи с опрокидыванием рейсового автобуса в ...17.06.2013 Генеральный директор ОАО «Уралтрансмаш» погиб в автокатастрофе
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2013. Генеральный директор ОАО «Уралтрансмаш» Юрий Комратов погиб в дорожно-транспортном ...11.07.2011 16 человек пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов на въезде в Берёзовский со стороны Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2011. Сегодня около 8 часов утра на въезде в Берёзовский со стороны Екатеринбурга столкнулись ...