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Госавтоинспекция из-за гололеда перекрыла участок ЕКАД

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) от Челябинского до Полевской тракта закрыт для движения автотранспорта. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления ГИБДД по Свердловской области.

«На данном участке произошли дорожно-транспортные происшествия, на месте работают экипажи ДПС, выясняют обстоятельства, оказывают помощь автомобилистам», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за непогоды сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме. Напомним, что 29 ноября на территории Свердловской области идут ледяной дождь и мокрый снег. В результате на дорогах вновь появился гололед.
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