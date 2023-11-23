Госавтоинспекция из-за гололеда перекрыла участок ЕКАД

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. 29 ноября на территории Свердловской области ожидаются ледяной дождь и мокрый снег. В ...23.11.2023 Трасса Р-242 Пермь — Екатеринбург вновь закрыта для движения грузовиков
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Весь находящийся на территории Свердловской области участок трассы Р-242 Пермь — ...12.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предупредил об изменении схемы движения на ЕКАД
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. С 12 августа на развязке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) с Челябинским ...13.07.2021 В Екатеринбурге изменится порядок выезда на Челябинский тракт
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2021. С 14 июля по 1 октября 2021 года съезд с Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) ...26.08.2014 В Екатеринбурге определены границы участка, на котором появится одна из развязок ЕКАД
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2014. Межведомственная комиссия по выбору земельных участков для строительства сегодня на ...