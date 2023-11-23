Госавтоинспекция из-за гололеда перекрыла участок ЕКАД

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УрБК, Екатеринбург, 26.08.2014. Межведомственная комиссия по выбору земельных участков для строительства сегодня на ...