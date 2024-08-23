На ЕКАД временно ограничили движение для всего транспорта из-за ликвидации последствий аварии с грузовиком Volvo

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2024. На федеральной трассе Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» в Камышловском районе на участке ...14.08.2024 Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса и Volkswagen Golf на 7 км автодороги «Первоуральск — Шаля»
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на 7 км автодороги ...29.11.2023 На ЕКАДе произошло более 20 ДТП с участием 40 автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. На участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) с 89 по 79 км (от Полевского до ...29.11.2023 Госавтоинспекция из-за гололеда перекрыла участок ЕКАД
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) от Челябинского до Полевской ...27.07.2016 На ЕКАД в результате ДТП опрокинулся бензовоз с прицепом
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2016. На 12 км ЕКАД произошло ДТП с участием бензовоза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по ...