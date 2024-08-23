На ЕКАД временно ограничили движение для всего транспорта из-за ликвидации последствий аварии с грузовиком Volvo

Фото из официального Telegram-канала Управления Госавтоинспекции по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. Госавтоинспекция временно ограничила движение для всего транспорта в районе 33 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) из-за ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия с грузовиком Volvo. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального Управления ведомства.«Наряды ДПС осуществляют контроль за безопасностью движения на данном участке, призываем граждан планировать маршрут с учетом этой информации», — говорится в сообщении.Сегодня утром на этом участке ЕКАД перевернулся автомобиль Volvo, груженный строительным утеплителем. В результате ДТП груз рассыпался по проезжей части.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшей аварии, а водителя грузовика передали для осмотра медикам.