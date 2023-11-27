Чистить от гололеда свердловские трассы будет 300 единиц спецтехники

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УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) от Челябинского до Полевской ...

На свердловские трассы вывели 192 единицы спецтехники для борьбы с гололедом

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. Для борьбы с гололедом и устранения последствий снегопада на дороги Свердловской ...

Свердловские трассы чистят от снегопада 311 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. На уборке трасс в Свердловской области после сильного снегопада задействованы 206 ...

На уборку региональных дорог Свердловской области за сутки вышло 337 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. С 1 по 2 ноября на всей территории Свердловской области наблюдался умеренный мокрый ...

В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются сильный снег и гололед на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются сильный снег, на дорогах гололед, ...