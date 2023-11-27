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Чистить от гололеда свердловские трассы будет 300 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. На борьбу с гололедом на дорогах Свердловской области будет направлено около 300 единиц спецтехники. Об этом сообщил департамент информполитики региона.

«На борьбу с гололедом дорожники Свердловской области направят около 300 единиц техники. В связи с ледяным дождем в некоторых районах Свердловской области отдельные участки под особым контролем. На участке ЕКАД между Полевским и Челябинскими трактами дорожное полотно обрабатывают от наледи пять комбинированных дорожных машин», — указано в сообщении департамента.

Речь идет об участке Екатеринбургской кольцевой автодороги, на котором произошло несколько ДТП, после чего его закрыли для движения автотранспорта.

Напомним, что утром 29 ноября на территории региона шли ледяной дождь и мокрый снег. В результате на дорогах вновь появился гололед.
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