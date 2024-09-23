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В Свердловской области 28 сентября местами ожидается порывистый ветер до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В Свердловской области 28 сентября местами ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с, об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.

«В непогоду избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и другими потенциально опасными объектами. Не паркуйте автомобили под деревьями или слабо закрепленными конструкциями», — предупреждает ведомство.
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