В Свердловской области 28 сентября местами ожидается порывистый ветер до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В Свердловской области 28 сентября местами ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с, об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.



«В непогоду избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и другими потенциально опасными объектами. Не паркуйте автомобили под деревьями или слабо закрепленными конструкциями», — предупреждает ведомство.