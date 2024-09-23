В Свердловской области 28 сентября местами ожидается порывистый ветер до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. В Свердловской области 24 сентября местами ожидается ветер с порывами до 17 м/с, об ...05.08.2024 В Свердловской области 6 августа ожидается сильный дождь
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2024. В Свердловской области 6 августа ожидается сильный дождь, сообщает официальный ...03.04.2024 В Свердловской области 4 апреля ожидается ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. На территории Свердловской области 4 апреля местами ожидается сильный ветер с порывами ...04.05.2023 На Среднем Урале ожидается ветер до 27 м/с
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В Свердловской области 4 мая местами ожидается сильный ветер до 27 м/с. Об этом ...22.10.2021 На Среднем Урале прогнозируют ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. В Свердловской области завтра, 23 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 20 ...