На Среднем Урале 24 сентября ожидается ветер с порывами до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. На территории Свердловской области 4 апреля местами ожидается сильный ветер с порывами ...04.05.2023 На Среднем Урале ожидается ветер до 27 м/с
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В Свердловской области 4 мая местами ожидается сильный ветер до 27 м/с. Об этом ...24.04.2023 На Среднем Урале 25 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В Свердловской области 25 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Сообщение об ...12.04.2023 В Свердловской области 13 апреля ожидается ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В Свердловской области 13 апреля ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Сообщение об ...22.10.2021 На Среднем Урале прогнозируют ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. В Свердловской области завтра, 23 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 20 ...