На Среднем Урале 24 сентября ожидается ветер с порывами до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. В Свердловской области 24 сентября местами ожидается ветер с порывами до 17 м/с, об этом сообщается в официальном Tелеграм-канале регионального МЧС.



«По возможности оставайтесь дома, закройте окна, и уберите с балконов и подоконников вещи, которые может унести ветер. Избегайте находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и другими потенциально опасными объектами», — предупреждает ведомство.