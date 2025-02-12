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В Свердловской области 15 марта ожидается ветер с порывами до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. В Свердловской области 15 марта местами ожидается ветер с порывами до 18 м/с, сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.

Спасатели напоминают, что во время сильных порывов ветра нельзя прятаться возле рекламных щитов и других неустойчивых сооружений. Автовладельцам следует обратить внимание на места для парковки и не оставлять автомобили рядом с деревьями или ненадежно закрепленными конструкциями.
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