В Свердловской области 15 марта ожидается ветер с порывами до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. В Свердловской области 15 марта местами ожидается ветер с порывами до 18 м/с, сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.



Спасатели напоминают, что во время сильных порывов ветра нельзя прятаться возле рекламных щитов и других неустойчивых сооружений. Автовладельцам следует обратить внимание на места для парковки и не оставлять автомобили рядом с деревьями или ненадежно закрепленными конструкциями.