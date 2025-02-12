В Свердловской области 15 марта ожидается ветер с порывами до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. В Свердловской области 13 февраля местами ожидается ветер с порывами до 25 м/с. Об этом ...21.01.2025 В Свердловской области 22 января ожидается ветер с порывами до 22 м/с
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. 22 января в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 22 м/с, сообщается в ...09.01.2025 В Свердловской области 9 января ожидается снегопад и ветер с порывами до 15 м/с
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. В Свердловской области 9 января ожидается сильный снег и ветер с порывами до 15 м/с, ...08.11.2024 В Свердловской области 9 ноября ожидается сильный ветер и метели
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2024. В субботу 9 ноября в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 23/с, ...27.09.2024 В Свердловской области 28 сентября местами ожидается порывистый ветер до 17 м/с
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В Свердловской области 28 сентября местами ожидается сильный ветер с порывами до 17 ...