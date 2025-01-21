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21.01.2025

В Свердловской области 22 января ожидается ветер с порывами до 22 м/с

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. 22 января в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 22 м/с, сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.

Спасатели напоминают, что во время сильных порывов ветра нельзя прятаться возле рекламных щитов и других неустойчивых сооружений. Автовладельцам следует обратить внимание на места для парковки и не оставлять автомобили рядом с деревьями или ненадежно закрепленными конструкциями.
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