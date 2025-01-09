В Свердловской области 9 января ожидается снегопад и ветер с порывами до 15 м/с

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. В Свердловской области 9 января ожидается сильный снег и ветер с порывами до 15 м/с, сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.



Спасатели напоминают, что во время сильных порывов ветра нельзя прятаться возле рекламных щитов и других неустойчивых сооружений. Автовладельцам следует обратить внимание на места для парковки и не оставлять автомобили рядом с деревьями или ненадежно закрепленными конструкциями.