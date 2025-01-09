В Свердловской области 9 января ожидается снегопад и ветер с порывами до 15 м/с

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2024. В субботу 9 ноября в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 23/с, ...27.09.2024 В Свердловской области 28 сентября местами ожидается порывистый ветер до 17 м/с
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В Свердловской области 28 сентября местами ожидается сильный ветер с порывами до 17 ...03.04.2024 В Свердловской области 4 апреля ожидается ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. На территории Свердловской области 4 апреля местами ожидается сильный ветер с порывами ...24.10.2022 В Свердловской области 24 октября ожидается ветер с порывами до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. В Свердловской области сегодня, 24 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 18 ...22.10.2021 На Среднем Урале прогнозируют ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. В Свердловской области завтра, 23 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 20 ...