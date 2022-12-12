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В Свердловской области 12 января ожидается ветер с порывами до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Свердловской области 12 января ожидается ветер с порывами до 17 м/с. Соответствующее предупреждение размещено на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.

В связи с этим спасатели напоминают о мерах безопасности. В том числе рекомендуется держать окна закрытыми, а на улице не пытаться укрыться от ветра возле стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, недостроенных зданий и деревьев. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

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