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Свердловские синоптики предупредили о порывах ветра до 23 м/с

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. 15 марта на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 23 м/с, предупреждает региональное ГУ МЧС.

«По данным синоптиков 15 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 23 м/с», — указано в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

По шкале Бофорта такая сила ветра классифицируется как шторм (18-30 м/с). Спасатели просят свердловчан быть осторожнее.
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