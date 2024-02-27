Свердловские синоптики предупредили о порывах ветра до 23 м/с

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. 15 марта на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 23 м/с, предупреждает региональное ГУ МЧС.



«По данным синоптиков 15 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 23 м/с», — указано в сообщении официального Telegram-канала ведомства.



По шкале Бофорта такая сила ветра классифицируется как шторм (18-30 м/с). Спасатели просят свердловчан быть осторожнее.