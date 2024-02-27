Свердловские синоптики предупредили о порывах ветра до 23 м/с

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. 28 февраля на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 18 ...16.01.2024 Свердловские синоптики и спасатели объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра на 17 января
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В некоторых районах Среднего Урала 17 января ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Об этом ...25.12.2023 Свердловские синоптики предупредили о сильном снегопаде и метелях 26-27 декабря
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. 26 и 27 декабря на территории Свердловской области ожидаются сильный снег, метели, ...04.04.2022 На Среднем Урале 5 апреля ожидаются порывы ветра до 20 м/с и мокрый снег
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2022. По данным синоптиков, 5 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до ...17.02.2022 В Свердловской области 18 февраля ожидаются порывы ветра до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. На территории Свердловской области 18 февраля местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с, ...