Синоптики предупредили о сильном ветре в Свердловской области 28 февраля

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В некоторых районах Среднего Урала 17 января ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Об этом ...25.12.2023 Свердловские синоптики предупредили о сильном снегопаде и метелях 26-27 декабря
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. 26 и 27 декабря на территории Свердловской области ожидаются сильный снег, метели, ...17.02.2022 В Свердловской области 18 февраля ожидаются порывы ветра до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. На территории Свердловской области 18 февраля местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с, ...06.09.2021 В Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. Синоптики прогнозируют на 6 сентября юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с, однако ...13.07.2015 В Свердловской области ожидаются сильные дожди, шквалистый ветер и град
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2015. Синоптики и спасатели выступили с предупреждением о неблагоприятных метеорологических ...