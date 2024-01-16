Синоптики предупредили о сильном ветре в Свердловской области 28 февраля

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. 28 февраля на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, предупреждает Telegram-канал регионального ГУ МЧС России.



«По данным синоптиков 28 февраля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели просят свердловчан быть осторожнее.



По 12-балльной шкале Бофорта ветер со скоростью 18-30 м/с классифицируется как шторм (9-11 баллов по шкале).