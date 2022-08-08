На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди

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В Свердловской области ожидаются дожди, грозы и ветер до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. В Свердловской области 25 мая ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 18 ...

На Среднем Урале 19 мая ожидаются очень сильные дожди, грозы и град

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. В Свердловской области завтра, 19 мая, местами ожидаются очень сильные дожди, грозы и ...

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УрБК, Екатеринбург, 19.08.2020. В четверг, 20 августа, на территории Свердловской области местами ожидаются сильные ...

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гроз

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. На Среднем Урале синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает ...