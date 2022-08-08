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Вчера, 15:01

На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. По данным синоптиков, 14 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В период непогоды рекомендуется отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Владельцам частных домов следует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Находясь дома во время грозы, нужно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия.

Отметим, что ранее свердловское ГУ МЧС предупреждало жителей региона о прогнозируемых на 12 и 13 июля ливнях, грозах, граде и шквалистом ветре до 27 м/с.
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