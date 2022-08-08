На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2022. В Свердловской области 9 августа ожидаются сильные дожди, грозы и град. Об этом ...24.05.2022 В Свердловской области ожидаются дожди, грозы и ветер до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. В Свердловской области 25 мая ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 18 ...18.05.2022 На Среднем Урале 19 мая ожидаются очень сильные дожди, грозы и град
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. В Свердловской области завтра, 19 мая, местами ожидаются очень сильные дожди, грозы и ...19.08.2020 МЧС вновь предупредило о вероятности ливней в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2020. В четверг, 20 августа, на территории Свердловской области местами ожидаются сильные ...18.09.2019 В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гроз
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. На Среднем Урале синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает ...