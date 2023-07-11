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В Свердловской области 14 и 15 июля ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Свердловской области 14 и 15 июля ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 17 м/с. Соответствующее предупреждение размещено на сайте регионального ГУ МЧС России.

В период непогоды рекомендуется воздержаться от отдыха на природе, походов, сплавов. Владельцам частных домов следует подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу дождевого стока. Во время града следует найти укрытие, а при его отсутствии — прикрыть голову (руками, сумкой, одеждой).
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