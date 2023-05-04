Предупреждение о смоге в Свердловской области продлили до 23 мая

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Свердловской области до 23 мая продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, которые повышают риск возникновения смога. Об этом сообщает ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Текущее положение классифицируется как неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Предыдущее предупреждение о смоге было объявлено после серии крупных лесных пожаров в регионе и действовало до 17 мая.
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