В Свердловской области до 4 августа продлили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В Свердловской области продлили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«С 20.00 2 августа до 20.00 4 августа на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.



Отметим, что ранее предупреждение о смоге действовало в регионе с 27 июля по 2 августа.