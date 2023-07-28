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Вчера, 11:41

В Свердловской области до 4 августа продлили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В Свердловской области продлили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«С 20.00 2 августа до 20.00 4 августа на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее предупреждение о смоге действовало в регионе с 27 июля по 2 августа.
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