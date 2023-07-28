В Свердловской области до 4 августа продлили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...04.07.2023 В Свердловской области до 7 июля продлили предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...19.04.2023 В Свердловской области до 21 апреля будет действовать предупреждение о смоге
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия ...27.01.2022 На Среднем Урале предупреждение о смоге продлили до конца января
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. В Свердловской области на пять дней продлили предупреждение о смоге. Об этом сообщает ...04.09.2018 В Свердловской области предупреждение о смоге продлили на пять дней
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Синоптики на пять дней продлили предупреждение о неблагоприятных метеорологических ...