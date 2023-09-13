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Вчера, 16:01

В Свердловской области до 15 декабря продлили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Метеорологи продлили до 15 декабря предупреждение о неблагоприятных условиях для Свердловской области. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

«С 20.00 11 декабря до 20.00 15 декабря на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Ранее метеорологи объявляли предупреждение о смоге с 6 до 11 декабря.
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