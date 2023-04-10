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Власти Свердловской области расселят пострадавших от пожаров граждан и окажут им материальную помощь

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева власти региона провели оперативное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Это было вызвано тем, что в регионе произошла серия крупных пожаров, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

В итоге на место происшествия в поселке Сосьва были направлены замглавы региона Азат Салихов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Они должны вести координацию работы на месте. Также особое внимание должно быть уделено расселению граждан. Уточним, что в поселке накануне был объявлен режим ЧС. Помимо этого, губернатор поручил в ближайшее время решить вопрос о материальной поддержке погорельцев.

Напомним, что 25 апреля произошли пожары на пилораме под Первоуральском (уже потушен), в поселке Таежный, в поселке Сосьва. В последних двух случаях огонь затронул жилые дома, например, в Сосьве пострадало более 90 строений. Оба пожара на утро 26 апреля еще активны, но локализованы на площади 2,7 тыс. кв. м. и 9 тыс. кв. м. соответственно. Из-за большого количества сухой растительности, порывов ветра до 20 м/с и отдаления от водоисточников возгорания быстро распространялись. Для борьбы с огнем задействована пожарная авиация.

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