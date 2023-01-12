Коммунальные, энергетические и газовые службы Свердловской области перешли в режим повышенной готовности из-за пожаров

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Коммунальные, энергетические и газовые службы Свердловской области перешли в режим повышенной готовности из-за крупных пожаров, произошедших в регионе. Соответствующее поручение отдал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«Всем предписано вести постоянный мониторинг работы систем жизнеобеспечения населенных пунктов. В случае сбоя — незамедлительно реагировать и обеспечивать оперативное устранение аварий», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



Напомним, что накануне произошли пожары в поселках Прогресс, Таежный и Сосьва. Последние два до сих пор активны.



В Сосьве объявлена чрезвычайная ситуация и организован противоаварийный запас оборудования и материалов, включая электрогенераторы. На место происшествия из Серова была направлена аварийная бригада «Россети Урал». После ликвидации возгораний энергетики приступят к восстановительным работам. Также организована подача электроэнергии на скважины для обеспечения водой жителей и пожарных.



«Оперативные и ремонтные бригады филиала «Свердловэнерго» приведены в состояние повышенной готовности и готовы к выполнению восстановительных работ. Специалисты оснащены всем необходимым силами и подготовлены к круглосуточной работе для восстановления электроснабжения», — прокомментировали в компании.



По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь уничтожил 178 строений, включая 134 жилых дома, 32 нежилых дома, восемь дачных домов, две хозяйственные постройки, магазин, кровлю многоквартирного жилого дома. Один человек погиб. К тушению пожаров были привлечены более 380 человек и 112 единиц техники, в том числе одно воздушное судно.