Под Березовским ликвидировали первый торфяной пожар

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Специалисты Уральской авиабазы охраны лесов обнаружили недалеко от поселка Солнечный ...

Тление торфяников не связано с причинами смога в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. Смог над Екатеринбургом не связан с тлением торфяников в пределах города. Об этом ...