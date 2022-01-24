Под Березовским ликвидировали первый торфяной пожар

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Специалисты Уральской авиабазы охраны лесов обнаружили недалеко от поселка Солнечный ...24.01.2022 Тление торфяников не связано с причинами смога в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. Смог над Екатеринбургом не связан с тлением торфяников в пределах города. Об этом ...10.09.2010 В Свердловской области для облета очагов возгорания вновь применяется авиация
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2010. На территории Уральского федерального округа зарегистрировано 12 очагов возгорания на ...09.09.2010 На территории Свердловской области продолжают действовать 9 очагов пожаров
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2010. На территории Уральского федерального округа зарегистрировано 29 очагов возгорания на ...25.08.2010 В Свердловской области действует три крупных пожара общей площадью 1224 га
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2010. На территории Уральского федерального округа зарегистрировано 85 очагов возгорания на ...