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Вчера, 14:27

Под Березовским ликвидировали первый торфяной пожар

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Специалисты Уральской авиабазы ликвидировали 24 января один из 12 очагов возгорания на торфянике, обнаруженных в Березовском ГО. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Под Березовским ликвидировали первый торфяной пожар
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Напомним, что 12 дымящихся очагов возгорания специалисты обнаружили с помощью дронов на торфянике рядом с поселком Солнечный (Березовский ГО). Общая площадь возгорания составила 6 га. Было принято решение перекопать торф вместе со снегом, чтобы потушить тлеющий торф.

«Работы на первом торфяном пожаре успешно завершены за два дня», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
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