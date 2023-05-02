В поселке Солнечный обнаружено 12 очагов торфяных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В нескольких районах поселка Сосьва наблюдалось задымление. Прибывшие на место ...18.10.2021 В Екатеринбурге горит 4,5 гектара торфяников
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2021. В Екатеринбурге активно 12 очагов торфяных пожаров общей площадью 4,5 га. Об этом ...21.09.2010 В Свердловской области для тушения пожаров продолжает применяться авиация
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2010. На территории Уральского федерального округа зарегистрировано 58 очагов возгорания на ...26.08.2010 МЧС РФ: 6 из 7 очагов имеющихся торфяных пожаров в Свердловской области локализованы
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2010. На территории Свердловской области действует 7 очагов торфяных пожаров на общей площади ...06.08.2010 В России зарегистрирован 831 очаг природных пожаров
По данным на утро пятницы на территории России зарегистрирован 831 очаг природных пожаров, из них 42 торфяных. По ...