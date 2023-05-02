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Вчера, 12:01

В поселке Солнечный обнаружено 12 очагов торфяных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Специалисты Уральской авиабазы охраны лесов обнаружили недалеко от поселка Солнечный (Березовский городской округ) 12 дымящихся очагов торфяных возгораний. Ближайший находится в 400 метрах от поселка, написал в своем Telegram-канале глава Березовского ГО Евгений Писцов.

«Принято решение силами авиабазы произвести перемешивание торфа со снегом, чтобы напитать его влагой и заглушить дым», — написал Е. Писцов, добавив, что работы начнутся безотлагательно, чтобы не дать очагам разрастись.

Также он выразил надежду, что обильные снегопады поспособствуют подъему грунтовых вод и помогут справиться с возгораниями торфяников.
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