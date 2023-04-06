Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил об отмене особого противопожарного режима в регионе

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Губернатор Евгений Куйвашев утвердил введение особого противопожарного режима на ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил введение в регионе с 15 апреля противопожарного режима

В Свердловской области отменяется особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2022. В Свердловской области отменяется особый противопожарный режим. Решение об этом принял ...