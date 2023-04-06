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Вчера, 15:06

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил об отмене особого противопожарного режима в регионе

Губернатор Евгений Куйвашев принял решение об отмене с 15 сентября особого противопожарного режима, действующего на территории Свердловской области с апреля текущего года. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Постановление об отмене было принято на заседании правительства региона 14 сентября. Природных возгораний на Среднем Урале не было уже более двух недель, что позволило специалистам зафиксировать стабилизацию пожарной безопасности в регионе.

С 15 сентября жители области смогут вновь использовать мобильные мангалы и разводить костры. Также снят запрет на сжигание мусора, сухой травы и проведение пожароопасных работ.

Напомним, что особый противопожарный режим был введен губернатором на территории Свердловской области 15 апреля. Высокие риски природных возгораний в регионе сохраняются в среднем около полугода — до середины октября.

Во время особого противопожарного режима представители лесничеств, сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии и отделов лесного контроля, правоохранительных органов, МЧС, арендаторы лесных участков и добровольцы проводят превентивные противопожарные рейды.
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