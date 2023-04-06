Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил об отмене особого противопожарного режима в регионе

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. Губернатор Евгений Куйвашев принял решение об отмене с 15 сентября особого ...06.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил введение в регионе с 15 апреля противопожарного режима
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Губернатор Евгений Куйвашев утвердил введение особого противопожарного режима на ...02.06.2022 В Свердловской области отменяется особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2022. В Свердловской области отменяется особый противопожарный режим. Решение об этом принял ...28.04.2022 С 30 апреля в Свердловской области вводится особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел на территории региона особый ...11.06.2019 В Екатеринбурге отменен особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в связи со стабилизацией пожарной обстановки ...