В Свердловской области возбуждено более 3,5 тыс. административных дел о нарушениях противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. С 15 апреля, когда в Свердловской области был объявлен особый противопожарный режим, патрульно-контрольные группы и представители органов местного самоуправления провели более 12 тыс. выездных проверок. По их результатам было возбуждено свыше 3,5 тыс. дел об административных правонарушениях. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.
Для поиска нарушителей также применяются беспилотные авиационные системы. Помимо этого, участники рейдов выполняют информационную работу с гражданами: проводят профилактические беседы и вручают памятки о правилах безопасного поведения.
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