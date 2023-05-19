В Свердловской области возбуждено более 3,5 тыс. административных дел о нарушениях противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. С 15 апреля, когда в Свердловской области был объявлен особый противопожарный режим, патрульно-контрольные группы и представители органов местного самоуправления провели более 12 тыс. выездных проверок. По их результатам было возбуждено свыше 3,5 тыс. дел об административных правонарушениях. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.



Для поиска нарушителей также применяются беспилотные авиационные системы. Помимо этого, участники рейдов выполняют информационную работу с гражданами: проводят профилактические беседы и вручают памятки о правилах безопасного поведения.