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Вчера, 13:45

В Свердловской области до вечера 16 июня действует предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Свердловской области до 20.00 16 июня объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«До 20.00 16 июня на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило свердловчан об аномально жаркой погоде до конца текущей недели.
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