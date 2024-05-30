В Свердловской области до вечера 16 июня действует предупреждение о смоге

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УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В Свердловской области до 20.00 3 июня действует предупреждение о неблагоприятных ...

До 11 апреля в Свердловской области объявлено предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Свердловской области с вечера 9 апреля на двое суток объявлено предупреждение о ...

На Среднем Урале до 27 февраля объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. В Свердловской области с вечера 21 февраля на шесть суток объявлено предупреждение о ...

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УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Свердловской области с вечера 13 февраля на шесть суток объявлено предупреждение о ...

На Среднем Урале до 29 января объявили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Свердловской области с вечера 24 января на пять суток объявлено предупреждение о ...