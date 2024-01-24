До конца текущей недели на Среднем Урале ожидается аномальная жара до 36 градусов

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Свердловской области до конца недели ожидается аномальная жара до 36 градусов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России. «По данным синоптиков в отдельных районах Свердловской области 12-16 июня ожидается аномально жаркая погода до 36 градусов», — говорится в сообщении.

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