До конца текущей недели на Среднем Урале ожидается аномальная жара до 36 градусов

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В северных районах Свердловской области до конца недели в ночное время суток ...18.01.2024 В Свердловской области до конца недели ожидается ветреная погода
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Свердловской области до конца недели ожидается ветреная погода. Порывы ветра местами ...11.12.2023 Аномально холодная погода на Среднем Урале продержится до середины недели
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. До середины текущей недели в Свердловской области продержатся морозы. Со среды ...21.06.2023 На Среднем Урале в пятницу ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Свердловской области ожидается потепление к концу рабочей недели. Об этом сообщается ...29.05.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается аномально жаркая погода и грозы. Об ...