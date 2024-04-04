Свердловские спасатели рассказали, как вести себя жителям региона во время пожароопасного сезона

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Свердловской области опубликовал для жителей региона памятку с правилами поведения на период пожароопасного сезона.



Так, садоводам и жителям частных домов рекомендовано провести субботник по уборке сухой травы и всегда иметь под рукой огнетушитель или ведро с водой. Открытый огонь разрешено разводить не менее чем в 50 м от ближайшей постройки и не менее чем в 100 м от кромки леса. Мангалы следует устанавливать не менее чем в 5 м от строений, и в радиусе 10 м от них не должно быть ничего горючего. Ямы для сжигания должны быть не менее 0,3 м в глубину и не более 1 м в диаметре.



«Свердловчанам пока не запрещено посещать леса, но необходимо соблюдать правила безопасности при использовании открытого огня», — говорится в сообщении ведомства.