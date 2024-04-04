Свердловские спасатели рассказали, как вести себя жителям региона во время пожароопасного сезона

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сотрудники ...28.03.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев перенес дату начала пожароопасного сезона на 5 апреля 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В связи со скорым сходом снежного покрова на территории Свердловской области, дата ...26.08.2022 Минприроды Свердловской области обращает внимание жителей региона на соблюдение правил пожарной безопасности в лесах
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. В связи с установлением на Среднем Урале жаркой сухой погоды региональное минприроды ...15.06.2021 В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 27 м/с
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2021. В Свердловской области на 15 и 16 июня 2021 года объявлено штормовое предупреждение ...29.04.2009 Оренбург охвачен пожаром
В Оренбурге из-за сжигания сухой травы загорелись 14 частных жилых домов. В микрорайоне «Караваева роща» из-за ...