Росгидромет прогнозирует на юге УрФО один из самых высоких классов пожарной опасности

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В связи со скорым сходом снежного покрова на территории Свердловской области, дата ...20.03.2024 Свердловское правительство выделило для тушения пожаров 429 единиц техники и 2 тыс. 841 единицу пожарного оборудования
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения лесных ...24.05.2021 В правительстве РФ отнесли Свердловскую область к числу регионов с тяжелой обстановкой по лесным пожарам
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко отнесла Свердловскую ...01.03.2012 Начало пожароопасного сезона в Свердловской области назначено на 14 апреля
Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу приступил к проверкам готовности субъектов РФ УрФО к ...26.01.2012 Правительство Свердловской области: подготовка к пожароопасному сезону идет полным ходом
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2012. Подготовка к пожароопасному сезону идет полным ходом, заявили в департаменте лесного ...