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Росгидромет прогнозирует на юге УрФО один из самых высоких классов пожарной опасности

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юге Уральского и Сибирского федеральных округов с конца апреля 2024 года будет наблюдаться самый высокий класс пожарной опасности. Об этом написала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале, ссылаясь на прогноз Росгидромета.

По ее словам, на всероссийском совещании по подготовке к пожароопасному сезону 2024 года было принято решение дать регионам поручения «заранее предпринять все меры по борьбе и профилактике ландшафтных (природных) пожаров».

Свердловскую область В. Абрамченко назвала одним из традиционно высокогоримых регионов, поэтому подготовка к пожароопасному сезону здесь требует отдельного внимания.

«Поручила регионам совместно с МЧС, Минприроды и Рослесхозом в ближайшие две недели завершить подготовительные мероприятия и устранить замечания надзорных ведомств», — резюмировала В. Абрамченко.

На охрану лесов от пожаров и закупку лесопожарной техники и оборудования из федерального бюджета в 2024 году выделено 17,6 млрд руб.

Ранее УрБК писал, что правительство Свердловской области сдвинуло дату начала пожароопасного сезона в регионе с 10 апреля на 5 апреля 2024 года в связи со скорым сходом снежного покрова.
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