Росгидромет прогнозирует на юге УрФО один из самых высоких классов пожарной опасности

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УрБК, Екатеринбург, 26.01.2012. Подготовка к пожароопасному сезону идет полным ходом, заявили в департаменте лесного ...