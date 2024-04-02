В Свердловской области в преддверии пожароопасного сезона начались обследования лесоперерабатывающих предприятий

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков сообщил, что более ...02.04.2024 Свердловская и Тюменская области признаны готовыми к пожароопасному сезону 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Свердловская и Тюменская области признаны готовыми к пожароопасному сезону 2024 года. ...28.03.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев перенес дату начала пожароопасного сезона на 5 апреля 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В связи со скорым сходом снежного покрова на территории Свердловской области, дата ...19.01.2024 В Свердловской области устанавливают фотоловушки против незаконных свалок опилок
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. В 2023 году министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области начало ...23.10.2023 В Свердловской области с 23 октября завершается пожароопасный сезон
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области завершился пожароопасный сезон. Специалисты «Уральской авиабазы» ...