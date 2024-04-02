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В Свердловской области в преддверии пожароопасного сезона начались обследования лесоперерабатывающих предприятий

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии, министерства промышленности и науки и МЧС начали обследования деревообрабатывающих предприятия на предмет исполнения требований противопожарной безопасности. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

В Свердловской области в преддверии пожароопасного сезона начались обследования лесоперерабатывающих предприятий

Глава минприроды региона Денис Мамонтов сообщил, что будут обследованы не только территории крупнейших организаций лесоперерабатывающей промышленности, осуществляющих деятельность в Свердловской области, но и прилегающие территории.

«Все предприятия деревообработки, независимо от направления работы или масштаба производства – пожароопасные. Задача — обследовать их на предмет соблюдения правил складирования опила, захламленности, наличия сухой растительности и другого мусора», — пояснил Денис Мамонтов, подчеркнув, что на каждом предприятии, независимо от того, чем оно занимается и какую продукцию производит, должен быть введен противопожарный режим.

В Свердловской области в преддверии пожароопасного сезона начались обследования лесоперерабатывающих предприятий

В преддверии пожароопасного сезона состоялись совещания с главами муниципалитетов и руководителями лесоперерабатывающих предприятий региона. Задача – усилить муниципальный земельный контроль и контроль в сфере благоустройства, лесопереработчиков – оборудовать площадки для накопления отходов деревообработки в соответствии с установленными требованиями.

В Свердловской области в преддверии пожароопасного сезона начались обследования лесоперерабатывающих предприятий

Напомним, что на территории Свердловской области, дата начала пожароопасного сезона в регионе была перенесена на 5 апреля 2024 года. Такое решение было принято на заседании областного правительства под председательством губернатора Евгения Куйвашева.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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