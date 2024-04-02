В Свердловской области в преддверии пожароопасного сезона начались обследования лесоперерабатывающих предприятий

Материалы по теме

В преддверии пожароопасного сезона на Среднем Урале на закупку новой спецтехники было направлено более 35 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков сообщил, что более ...

Свердловская и Тюменская области признаны готовыми к пожароопасному сезону 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Свердловская и Тюменская области признаны готовыми к пожароопасному сезону 2024 года. ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев перенес дату начала пожароопасного сезона на 5 апреля 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В связи со скорым сходом снежного покрова на территории Свердловской области, дата ...

В Свердловской области устанавливают фотоловушки против незаконных свалок опилок

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. В 2023 году министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области начало ...

В Свердловской области с 23 октября завершается пожароопасный сезон

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области завершился пожароопасный сезон. Специалисты «Уральской авиабазы» ...