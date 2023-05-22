УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
22.05.2023

В Свердловской области остаются активны 35 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В Свердловской области за сутки было потушено 19 лесных пожаров на площади 3,9 тыс. Га. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

По итогам дня на Среднем Урале остаются активны 35 возгораний общей площадью 3,4 тыс. Га. Из них 12 локализованы на площади 2,1 тыс. Га. Угроза населенным пунктам отсутствует.

В борьбе с огнем задействованы более 1,2 тыс. человек и 240 единиц техники, включая спецавиацию. За 21 мая выполнено 56 сбросов воды — 533 т.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.05.2023 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 1,3 тыс. гектаров

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. За последние сутки, 18 мая, площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в ...

18.05.2023 В Свердловской области за сутки потушили 18 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. За сутки 17 мая сотрудники МЧС, Авиабазы и лесничества потушили в Свердловской области ...

16.05.2023 В Свердловской области за сутки в три раза сократилась площадь лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. К концу дня 15 мая площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в три раза ...

15.05.2023 На Среднем Урале за сутки потушили 10 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В Свердловской области за сутки ликвидировано 10 лесных пожаров общей площадью 7 тыс. ...

24.08.2022 На Среднем Урале за сутки потушили восемь природных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировано восемь природных пожаров на ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах
Архив новостей
Май 2023 (481)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18