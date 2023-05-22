В Свердловской области остаются активны 35 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В Свердловской области за сутки было потушено 19 лесных пожаров на площади 3,9 тыс. Га. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
По итогам дня на Среднем Урале остаются активны 35 возгораний общей площадью 3,4 тыс. Га. Из них 12 локализованы на площади 2,1 тыс. Га. Угроза населенным пунктам отсутствует.
В борьбе с огнем задействованы более 1,2 тыс. человек и 240 единиц техники, включая спецавиацию. За 21 мая выполнено 56 сбросов воды — 533 т.
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