В Свердловской области площадь природных пожаров сократилась до 2 тыс. гектаров

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. По состоянию на утро 6 июня в Свердловской области остаются активны 20 природных пожаров общей площадью 2 тыс. га. Из них семь локализованы на площади 312 га, сообщает департамент информационной политики региона.
Днем ранее площадь лесных возгораний составляла 4,1 тыс. га. За сутки были потушены восемь очагов.
Сейчас в борьбе с огнем задействованы более 670 человек и около 100 единиц спецтехники, включая спецавиацию. Угроза населенным пунктам отсутствует.
Добавим, что в связи с улучшением пожарной обстановки на Среднем Урале смягчен запрет на посещение охраняемых природных территорий.
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. По состоянию на утро 26 мая в Свердловской области активны 19 лесных пожаров общей ...25.05.2023 В Свердловской области горят 6,2 тыс. га лесов
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В Свердловской области на утро 25 мая остаются активны 19 лесных пожаров общей площадью ...23.05.2023 На Среднем Урале за сутки потушено 22 природных пожара
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. В Свердловской области за сутки 22 мая было потушено 22 лесных пожара на площади 1,8 ...22.05.2023 В Свердловской области остаются активны 35 лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В Свердловской области за сутки было потушено 19 лесных пожаров на площади 3,9 тыс. Га. ...19.05.2023 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 1,3 тыс. гектаров
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. За последние сутки, 18 мая, площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в ...