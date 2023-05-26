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Вчера, 10:23

В Свердловской области площадь природных пожаров сократилась до 2 тыс. гектаров

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. По состоянию на утро 6 июня в Свердловской области остаются активны 20 природных пожаров общей площадью 2 тыс. га. Из них семь локализованы на площади 312 га, сообщает департамент информационной политики региона.

Днем ранее площадь лесных возгораний составляла 4,1 тыс. га. За сутки были потушены восемь очагов.

Сейчас в борьбе с огнем задействованы более 670 человек и около 100 единиц спецтехники, включая спецавиацию. Угроза населенным пунктам отсутствует.

Добавим, что в связи с улучшением пожарной обстановки на Среднем Урале смягчен запрет на посещение охраняемых природных территорий.

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