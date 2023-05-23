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На Среднем Урале остаются активны 19 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. По состоянию на утро 26 мая в Свердловской области активны 19 лесных пожаров общей площадью 9,2 тыс. га. Из них локализовано восемь на площади 584 га. Днем ранее горело 6,2 га лесов.

По информации департамента информационной политики региона, за минувшие сутки было потушено десять природных возгораний на площади 753 га.

Сейчас в борьбе с огнем задействованы более 800 человек и 100 единиц спецтехники, включая спецавиацию. Угроза населенным пунктам отсутствует.

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