В Свердловской области горят 6,2 тыс. га лесов

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В Свердловской области на утро 25 мая остаются активны 19 лесных пожаров общей площадью 6,2 тыс. га. Из них 13 локализованы на площади 1,5 тыс. га. Днем ранее огнем была охвачена площадь 3,6 тыс. га.



По данным департамента информационной политики Свердловской области, за последние сутки было потушено 17 природных возгораний на площади 2 тыс. га.



В борьбе с огнем участвуют более 850 человек. Задействовано более 120 единиц спецтехники, включая спецавиацию. Угроза населенным пунктам отсутствует.