На Среднем Урале за сутки потушено 22 природных пожара

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. В Свердловской области за сутки 22 мая было потушено 22 лесных пожара на площади 1,8 тыс. Га. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



На утро 23 мая остаются активны 27 природных пожаров общей площадью 2,8 тыс. Га. Из них 16 локализованы на площади 1,6 тыс. Га. В итоге за сутки охваченная огнем площадь сократилась на 2,7 тыс. Га.



В борьбе с огнем участвуют более 1 тыс. человек и 190 единиц спецтехники, включая спецавиацию. Угроза населенным пунктам отсутствует.