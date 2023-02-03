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Вчера, 10:05

В Свердловской области до 29 мая продлили предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. В Свердловской области на шесть дней продлили предупреждение о смоге. Об этом сообщается на сайте Уральского УГМС.

«С 20.00 23 мая до 20.00 29 мая на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — говорится в предупреждении.

Добавим, что ранее в регионе было объявлено предупреждение об аномально жаркой погоде. Также два дня подряд МЧС рассылает гражданам SMS-сообщения о плохой видимости на некоторых загородных трассах из-за лесных пожаров.

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