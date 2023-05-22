МЧС предупреждает об ограничении видимости на Серовском тракте из-за дыма

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Жители Свердловской области получили SMS-сообщения от МЧС России о плохой видимости на Серовском тракте.
«В связи с задымлением от лесных пожаров ограничена видимость на Серовском тракте. Будьте бдительны!» — говорится в предупреждении.
Накануне аналогичное сообщение рассылалось в отношении ЕКАД. На утро 23 мая в Свердловской области остаются активны 27 природных пожаров, а в Екатеринбурге чувствуется запах гари.
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